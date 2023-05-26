Выставку, посвященную Хабаровскому процессу, представят в китайском Харбине Фото: Михаил Коробицын

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в Китае с рабочим визитом. Он встретился с Сюй Цинем, секретарем Комитета Коммунистической партии КНР провинции Хэйлунцзян, чтобы обсудить гуманитарные связи территорий. Они вспомнили о событиях Великой Отечественной и Японо-китайской войн, которые оставили глубокий след в памяти народов.

В Харбине работает музейный комплекс «Отряда 731», посвященный спецподразделению японских вооруженных сил, которое занималось исследованиями в области биооружия с 1937 по 1945 год.

- В 1945 году мы вместе сражались против милитаристской Японии на Дальневосточном фронте и победили! Роль наших регионов невозможно переоценить. Сегодня мы рассказываем молодому поколению об уроках той войны и Хабаровском процессе, когда в 1949 году судили военных преступников Японии. Именно в Хабаровске поставлена юридическая точка во Второй мировой войне, - сказал Михаил Дегтярев.

Хабаровский процесс стал первым в мире судом над военными преступниками, которые создавали и испытывали на людях биологическое оружие. В память о тех страшных событиях краевые власти подготовили уникальную выставку «Хабаровский процесс». Михаил Дегтярев предложил представить ее в Харбине и пригласил на открытие Сюй Циня. Секретарь поддержал предложение.

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