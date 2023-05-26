Сценаристов Хабаровского края приглашают к участию в киноконкурсе о Дальнем Востоке Фото: киноконструктор.рф

Сценаристы и драматурги Хабаровского края могут подать заявки на участие в конкурсе проектов для художественного киноальманаха о Дальнем Востоке. Зарегистрироваться можно до 12 июня. Сценарии нужно отправить через платформу киноконструктор.рф с пометкой в описании «Для альманаха «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».

- Жюри отберет 12 историй, посвященных Дальнему Востоку, его природе и жителям. Продолжительность ролика должна быть 5-12 минут. Принимаются работы в жанрах драмы, комедии, мелодрамы, фантастики, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Благодаря платформе киноконструктор.рф кинематографисты могут презентовать свои проекты профессиональному сообществу и потенциальным инвесторам. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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