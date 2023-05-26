Чемпионка мира Ирина Родина возглавила Федерацию дзюдо Хабаровского края Фото: @nikitinkhv Фото: Социальные сети

Чемпионка мира, участница Олимпийских игр в Сиднее и заслуженный мастер спорта России Ирина Родина заняла пост главы Федерации дзюдо Хабаровского края. До этого она была приглашенным специалистом и помогала развитию этого направления в регионе.

- Ирину Викторовну к нам командировала Федерация дзюдо России по моей просьбе. С ее помощью и участием организовано обучение тренеров и судей, усилен график краевых и дальневосточных соревнований, на высоком уровне проведен турнир памяти Ощепкова, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Александр Никитин и Ирина Родина обсудили планы совместной работы. Большой упор будет сделан на вовлечение молодых спортсменов в занятия дзюдо и повышение уровня подготовки борцов и тренеров.

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