Нашла свой путь к успеху: хабаровчанка продавала сим-карты несуществующим людям

Женщина продала 175 сим-карт вымышленным людям в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшая работница компании сотового оператора придумала способ заработать премию за выполнение плана продаж и уважение руководства. Но «идеальный» план с треском провалился, когда вскрылась правда.

Женщина заводила карточки покупателей сим-карт, вписывая в них выдуманные имена и паспортные данные. За каждый «заключенный» договор она вносила в кассу 200 рублей, оплачивая якобы проданные симки. Прежде чем обман был обнаружен, она успела провернуть 175 сделок.

На экс-работницу компании завели уголовное дело за незаконный доступ к компьютерной информации. Скоро ее ждет суд. Максимальное наказание, которое женщина может получить, - пять лет лишения свободы.

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