Почти 18 тысяч человек приняли участие в праймериз «Единой России» в Хабаровске Фото: khabarovsk.er.ru

В Хабаровске проходит предварительное голосование за кандидатов на пост мэра города от партии «Единая Россия». У жителей краевой столицы осталось меньше суток, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателей на сайте pg.er.ru.

- Сделать это можно до полуночи пятницы. Само голосование еще будет открыто до 28 мая, - рассказал Максим Иванов, секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России».

В гонке участвуют Рамиз Гогуев, Александр Копылов, Сергей Тижин, Михаил Панков, Денис Титяев, Олег Полиенко, Сергей Кравчук и Павел Худяков. В настоящий момент свои голоса отдали почти 18 тысяч хабаровчан. Итоги праймериз огласят 30 мая. Один из восьми участников голосования станет кандидатом на пост мэра, выборы которого пройдут в сентябре 2023 года.

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