Бывшую сотрудницу администрации села в Хабаровском крае осудили за мошенничество Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

69-летней жительнице Нанайского района вынесли приговор за мошенничество. За несколько месяцев работы в администрации села она присвоила больше 140 тысяч рублей.

- Будучи старшим бухгалтером, с февраля по май 2020 года сотрудница регулярно перечисляла бюджетные деньги на свой счет, - уточнили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пропажу средств обнаружили во время одной из проверок. Правоохранители завели уголовное дело и в ходе расследования установили причастность бухгалтера к хищению.

Собранные доказательства по делу вместе с другими материалами передали в суд для рассмотрения. По итогам заседания женщину признали виновной. Ее приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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