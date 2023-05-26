Бывшую сотрудницу администрации села в Хабаровском крае осудили за мошенничество
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
69-летней жительнице Нанайского района вынесли приговор за мошенничество. За несколько месяцев работы в администрации села она присвоила больше 140 тысяч рублей.
- Будучи старшим бухгалтером, с февраля по май 2020 года сотрудница регулярно перечисляла бюджетные деньги на свой счет, - уточнили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Пропажу средств обнаружили во время одной из проверок. Правоохранители завели уголовное дело и в ходе расследования установили причастность бухгалтера к хищению.
Собранные доказательства по делу вместе с другими материалами передали в суд для рассмотрения. По итогам заседания женщину признали виновной. Ее приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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