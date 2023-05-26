Хабаровский турнир по панна-футболу покажут на телеканале «Футбольный» Фото: футбольная академия «Искра»

28 мая на стадионе хабаровской футбольной академии «Искра» состоится Открытый Кубок России по панна-футболу ISKRA PANNA CUP. Увидеть турнир смогут не только жители краевой столицы, но и все россияне. Мультиплатформенный оператор «Триколор» будет транслировать соревнования на телеканале «Футбольный». Найти его можно в приложении для Smart TV «Триколор Кино и ТВ», в мобильном приложении под таким же названием или в браузере по ссылке http://r.tricolor.tv/fbk/.

- Трансляция ISKRA PANNA CUP на телеканале «Футбольный» начнется 28 мая в 19:55 по хабаровскому времени. Соревнования продлятся два часа, - рассказали в футбольной академии «Искра».

Для Хабаровска это важное спортивное событие. В гости приедут звезды большого футбола, легенды московского «Спартака» Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Андрей Тихонов. Комментатором турнира выступит известный спортивный журналист Нобель Арустамян.

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