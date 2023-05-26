279 лифтов заменят в Хабаровском крае в 2023 году Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

В 2022 году в Хабаровском крае заменили 90 лифтов в разных населенных пунктах. В 2023-м обновить планируется в три раза больше оборудования. В 91 доме заменят 279 лифтов на сумму в 1,2 миллиарда рублей. Все подъемники соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

Напомним, что оборудование, которое не подходит под установленные нормы, отключат в феврале 2025 года.

- Все новые лифты отечественного производства: «Щербинский лифтостроительный завод», «Карачаровский механический завод», «Нижегородлифтмаш», «Чебоксарский лифтостроительный завод», «Евролифтмаш», «Сиблифт», - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Кроме лифтов в регионе капитально отремонтируют 286 домов, в 51 заменят кровлю и еще в 22 приведут в порядок фасады.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.