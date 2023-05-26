Дождь может испортить День города в Хабаровске 27 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
27 мая хабаровчане будут праздновать День города. В честь юбилея со дня основания в центре краевой столицы пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» и два концерта: на Комсомольской и площади Ленина. Но атмосферу праздника может нарушить дождливая погода.
В Хабаровске 27 мая возможны осадки. К тому же порывы ветра будут доходить до 13 метров в секунду. Но даже несмотря на это в городе будет тепло. Солнце прогреет воздух днем до +24, а ночью температура не опустится ниже +11 градусов.
Пасмурно будет не только в Хабаровске, но и по всей территории края. На юге ожидается до +23, на севере - до +18, а в центре региона - до +24 градусов. Опасные явления не прогнозируются.
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