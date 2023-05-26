Шесть тысяч человек осмотрели врачи проекта «Автопоезд «Здоровье» в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работают медкомплексы губернаторского проекта «Автопоезд «Здоровье». Они ездят по районам и осматривают людей. С начала года обследование прошли больше шести тысяч человек, у двух тысяч обнаружили патологии.

Всего в регионе работают 14 таких комплексов. В отдаленные места выезжают сотрудники больницы района имени Лазо. Так, в Сите десятки человек сдали анализ крови, прошли осмотр у терапевта, флюорографию и стоматолога. К специалистам пришли и жители соседних поселков, которых привезла социальная служба.

- Для местных жителей приезд импровизированной поликлиники на колесах - важное событие. В противном случае им пришлось бы добираться до райцентра, что требует затрат времени и денег. С 10 мая, когда автопоезд начал движение по району, врачи осмотрели 565 человек. Специалисты провели 315 флюорографических исследований и 167 маммографических, стоматолог оказал помощь 142 пациентам. Выявлено 14 подозрений на патологии, пациенты направлены на дообследование в медицинские организации края, - сказал Илья Арония, главный врач районной больницы имени Лазо.

По словам Собиржона Исматова, терапевта больницы, серьезные болезни при осмотре выявляются часто. Несколько лет назад УЗИ подтвердило у пенсионерки опухоль поджелудочной железы, в другой раз - проведенное ЭКГ выявило перенесенный человеком обширный инфаркт миокарда. Очень часто люди не догадываются о тяжелом состоянии здоровья.

В целом с начала года мобильные бригады 105 раз выезжали в отдаленные населенные пункты, провели 6 425 лабораторных и инструментальных исследований, включая 1 723 флюорографических.

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