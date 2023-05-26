Владимир Путин наградил семью с 10 детьми из Магадана Орденом «Родительская слава» Фото6 правительство Магаданской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении многодетной семьи из Колымы орденом «Родительская слава». У Вадима и Алёны Гореловых 10 детей: пять дочерей и пять сыновей. Половина из них еще не достигла совершеннолетия. Супруги женаты с 1997 года.

Их дети умеют играть на нескольких музыкальных инструментах, среди которых виолончель, скрипка, фортепьяно и тромбон. Они часто принимают участие в конкурсах различных уровней, не раз побеждали в областном «Юные дарования». Кроме того, ребята занимаются спортом, имеют именные стипендии губернатора и правительства региона. Старшие работают в русском оркестре областной филармонии, спортивном комплексе «Арбат» в поселке Палатка и в Хасынском отделении Магаданэнергосбыта.

- Родители служат достойным примером детям, ведут здоровый образ жизни. Их семейный хор нередко участвует в городских творческих мероприятиях, в том числе в онлайн-формате. В 2019 году Гореловы выступали на торжественной встрече с губернатором Магаданской области, в мае 2020 года участвовали в онлайн-акции «Поем вместе о Великой Победе», - рассказали в министерстве труда и социальной политики Магаданской области.

Труд семьи и их вклад в укрепление семейных ценностей не раз отмечали в школе №7 и музыкальной школе. В 2008 году Гореловы победили в областном конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». В 2015-м Вадима Горелова поощрили благодарственным письмом губернатора за ответственное исполнение родительского долга. В 2016-м Гореловых внесли в книгу почета «Семья года 2016», они стали лауреатами Всероссийского конкурса «Семья года». В 2017 году правительство подарило им автомобиль Toyota Hiace.

Сам орден утвердили в 2008 году. Он считается наградой высшего уровня. Каждый год его получают несколько семей, в которых воспитывается минимум семь детей. К награде полагается и единовременная выплата в полмиллиона рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.