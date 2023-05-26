Три человека попали в больницу после аварии в Магадане Фото: ГИБДД Магадана
В ГИБДД Магадана рассказали подробности ночного ДТП, случившегося 25 мая в районе дома №4 по улице Транспортной.
Выяснилось, что виновницей аварии стала 34-летняя пьяная женщина на Toyota Harrier. Она вылетела на встречку и в лоб столкнулась с Subaru Legacy, за рулем которой был 24-летний парень.
- В результате дорожной аварии водитель Toyota Harrier, а также два пассажира Subaru Legacy получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД Магадана.
Инспекторы составили против женщины несколько протоколов - за пьяное вождение и езду без ремня. Полицейские выяснили, что водитель и пассажиры Subaru тоже не были пристегнуты. Они стали участниками административного дела.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют остальные подробности дорожно-транспортного происшествия и напоминают: за езду в пьяном виде или отказ проходить медосвидетельствование можно лишиться прав на два года и заплатить штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение придется ответить по уголовной статье. Это штраф до полумиллиона или колония до трех лет.
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