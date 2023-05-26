Семья с ребенком 11 часов провела на безлюдной трассе с медведями в Хабаровском крае Фото: МВД России

Супруги с ребенком из Хабаровского края ехали к родственникам и застряли на безлюдной дороге в тайге. Им на помощь пришли полицейские из Ванинского района.

Правоохранителям ночью позвонила сестра мужчины и рассказала, что он с семьей еще днем оправился к ним в гости из Хабаровска. Путь неблизкий - около 600 километров до поселка Тумнин. Правда, к намеченному времени гостей еще не было, и на связь они не вышли.

- В составе совместного экипажа сотрудники дорожно-патрульной службы - старшие лейтенанты полиции Валерий Тонких и Алексей Карсаков - незамедлительно выехали на поиски пропавших. На труднодоступной таежной дороге на расстоянии около 200 километров от районного центра, 160 из которых пролегали через лесной массив, полицейские обнаружили транспортное средство, в котором находилась разыскиваемая семья. До них стражам правопорядка пришлось добираться аж четыре часа, - рассказали в МВД России.

Машина хабаровчан застряла в глине, и дальше на ней ехать было нельзя. Около 11 часов семья провела в машине без какой-либо связи: они не могли позвонить даже в экстренные службы. Да и температура ниже нуля со снегом осложняла обстановку. Опасно было здесь находиться и из-за обитающих в округе диких животных.

С помощью троса специалисты вытащили легковушку и отбуксировали ее на благоустроенный участок. Они убедились, что с семьей и их автомобилем все в порядке. По другой дороге хабаровчане благополучно доехали до родственников.

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