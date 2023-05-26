Детеныша изюбря сбили на трассе в Хабаровском крае

Фото: Telegram/@khabarray
Пользователи одной из социальных сетей сообщили, что увидели аварию у поселка Гатка. Он располагается в Совгаванском районе Хабаровского края. Машина сбила маленького детеныша изюбря. Происходящее попало на камеру видеорегистратора в одном из автомобилей.
Как сообщили очевидцы, животное бежало по проезжей части. В какой-то момент изюбренок рванул в сторону и попал прямо под колеса машины. Малыша отбросило на обочину. Кто именно виновен в ДТП - неизвестно, сам момент столкновения оказался вне камеры фиксации.
- Штраф за ненамеренный наезд на изюбря в 2023 году составляет 70 тысяч рублей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.
Сейчас животное лежит в крови на обочине. О тяжести травм изюбря ничего не известно. Свидетели сообщили, что животное не может встать. На данный момент официально случай еще не зарегистрирован в профилирующих ведомствах.
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