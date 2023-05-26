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НовостиОбщество26 мая 2023 6:12

С понедельника в Хабаровске начнется ремонт тепломагистрали ТМ-32

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) приступают к проведению работ на тепломагистрали ТМ-32. Ремонт проходит в соответствии со сводным графиком, утвержденным администрацией Хабаровска.

В период с 29 мая по 15 октября с 8:00 до 21:00 будет ограничиваться сквозное движения всех видов транспортных средств по проезжей части улицы Больничной от дома №8 А до дома №5. Работы будут проводиться поэтапно с сохранением подъездных путей к жилым домам. Объезд организован через улицы Безымянная, Передовая, Армавирская и переулок Магнитный.