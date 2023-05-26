МегаФон предоставил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь абоненты МегаФона за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений - заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.

Предложение доступно абонентам на всех тарифах МегаФона.

«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно - пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

При въезде в страну абоненты МегаФона будут получать смс-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте МегаФона в разделе «Роуминг».