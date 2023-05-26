Белорусский Могилев стал побратимом Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук и мэр белорусского Могилева Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей городов. Перед торжественной церемонией, которая проходила в Городском дворце культуры, прозвучали гимны двух государств. Теперь города будут сотрудничать в области культуры, спорта, туризма, образования и торговли.

- Хабаровск и Могилев связывают многолетние дружеские отношения в разных сферах. Тесно сотрудничать мы начали с 2008 года, когда был подписан протокол о намерениях по развитию сотрудничества. За годы наши города стали только ближе, - сказал Сергей Кравчук.

Александр Студнев рассказал, что на 2023-2025 годы составлена дорожная карта, в рамках которой города будут обмениваться творческими коллективами, детскими рисунками. Есть планы на поставку оборудования для лифтов. В 2023 году привезут первые 140 подъемников.

Также мэр Могилева оценил красоту Хабаровска: «Здесь есть на что посмотреть, а самое главное - есть чему поучиться и реализовать у себя на родине. Горожане - улыбчивые радушные люди. Поздравляю всех жителей города с юбилейной датой - 165-летием Хабаровска!»

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