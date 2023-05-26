На вопросы жителей в прямом эфире ответил министр промышленности Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел прямой эфир с министром промышленности и торговли региона Евгением Романовым. Он ответил на вопросы местных жителей. С начала года ему поступило 90 обращений от хабаровчан. Больше всего их интересовали цены, промышленность и производства.

Прямой эфир, состоявшийся 26 мая, посвятили развитию торговли в условиях санкций. Хабаровчане спрашивали, будет ли дальше работать проект «Автолавка в село».

- В прошлом году это был эксперимент. Выразили желание четыре района эту автолавку получить. Все они ее получили. Есть отзывы, что они работают хорошо, жители довольны. Автолавка - это многоплановый инструмент. Основное назначение - доехать до населенного пункта, где нет магазина, привезти туда разнообразный ассортимент всевозможных товаров, - рассказал Евгений Романов.

Он также добавил что проект удобен тем, что его можно использовать на различных праздниках и мероприятиях. Продолжить эту инициативу уже хотят Хабаровский и Верхнебуреинский районы. В последнем, к примеру, уже нужна лавка на базе КамАЗа, а не газели, так как у него лучше проходимость и грузоподъемность.

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