Больше четырех тысяч человек перевезли теплоходы с начала навигации в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В крае продолжается навигация по хабаровскому и комсомольскому направлениям. Всего за этот период речные суда перевезли 4 401 пассажира.

По хабаровскому направлению теплоходы ходят от речного вокзала до Новокаменки, Победы и Паруса. По комсомольскому действуют маршруты: Комсомольск-на-Амуре - Пивань и Комсомольск-на-Амуре - Нижние Халбы.

В этом году речной транспорт отправился к дачным участкам раньше срока на несколько дней. Правда, до сих пор есть ограничения, связанные с гидрологической обстановкой.

- В этом году в навигацию внесла свои изменения гидрологическая обстановка. В связи со спадом уровня рек Тунгуска и Кур было ограничено судоходство по маршрутам от речного вокзала до Новокаменки и Победы. Чтобы обеспечить доступность транспорта в отдаленных районах, с 29 апреля по 20 мая были введены дополнительные вертолетные рейсы, по ним перевезено 174 человека, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Пока уровень воды в Амуре и его притоках растет медленно. Сейчас гидрологам сложно дать даже примерный прогноз, когда снова начнутся перевозки по остановленным маршрутам. Нужно, чтобы уровень воды достиг двух метров. Специалисты следят за обстановкой и пообещали сразу же сообщить об изменениях жителям.

Кроме того, в этом году обновили салоны и внешнюю отделку теплоходов. Да и цена проезда не меняется уже пять лет. В прошлом году этими услугами воспользовались больше 170 тысяч человек.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.