KION МТС приглашает хабаровские семьи на кастинг телепроекта «Клиника счастья. Реалити»

Фото: МТС

Хабаровские семьи могут стать героями нового всероссийского телепроекта «Клиника счастья. Реалити», который является, по сути, продолжением популярного сериала с Дарьей Мороз. Его запускает онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС. В основу телепроекта легла главная идея актуального драмеди - своим счастьем нужно заниматься.

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС объявляет о начале кастинга, участвовать в котором могут семейные пары, прожившие вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в трех плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья.

Каждый эпизод «Клиники счастья. Реалити» будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые осознают желание изменить свою жизнь. Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов - медиков, психологов и врачей. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций, которые помогут им продолжить работу над отношениями, а зрители - практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.

Наставниками героев станут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог, Наталья Романовская и врачи-специалисты «Клиники гормонального здоровья и холистической медицины» под руководством эндокринолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов, д.м.н., профессора Светланы Калинченко.

Премьера проекта ожидается уже в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.