Антисанитарию обнаружили в районной больнице Хабаровского края Фото: Роспотребнадзор Хабаровского края

Сотрудники Роспотребнадзора Хабаровского края провели проверку в Верхнебуреинской районной больнице и нашли там немало санитарных нарушений. В основном они относятся к прачечной и дезинфекционной камере инфекционного отделения.

- В частности, отмечены нарушения при осмотре покрытия пола, потолков, отопительных инженерных коммуникаций, дверей и стен помещений. Есть нарекания к проведению влажной уборки, соблюдению поточности технологических процессов приемки-выдачи белья, режиму проветривания, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты сделали вывод, что с такими ошибками качественно убраться в больнице с моющими средствами не получится, из-за чего растет риск развития инфекций и создается угроза здоровью и жизни пациентов.

Виновников уже привлекли к ответственности. В суд направили протокол с просьбой приостановить работу в помещениях.

К слову, в марте в адрес больницы уже выносили подобные предписания. Но руководство ошибки так и не исправило.

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