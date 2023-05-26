Умер бывший игрок хоккейного клуба «Амур» Евгений Хацей Фото: ХК "Амур"

Стало известно о смерти Евгения Хацея, чемпиона России по хоккею, бывшего игрока клуба «Амур» в Хабаровске. В последние годы обладатель кубка европейских чемпионов занимал должность директора омского «Авангарда». Ему было 46 лет.

- Хабаровские любители хоккея помнят Евгения Владимировича как яркого игрока и профессионала своего дела, - сказали в хоккейном клубе «Амур».

К соболезнованиям присоединились и другие клубы страны. Коллеги помнят спортсмена как профессионала своего дела.

Чемпионом России Евгений Хацей стал в 2004 году, когда ему было 28 лет. Тогда он играл за «Авангард». За годы жизни был участником ярославского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», новосибирской «Сибири», подмосковного «Витязя» и других команд. Завершив спортивную карьеру, стал генеральным менеджером в краснодарской «Кубани». С 2018 года начал работать в «Авангарде». Занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд Молодежной и Всероссийской хоккейных лиг.

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