Сезон кваса стартовал в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начался сезон кваса. Традиционно в регионе его изготавливают пять предприятий, и у каждого свой рецепт. В качестве основного сырья используют хлеб и солод - пшеничный или ржаной. В приготовлении используют только отечественные ингредиенты и оборудование. Купить летний напиток можно как в магазинах города, так и на уличных точках, которых в этом году откроют около 100 штук.

По планам поставки кваса в этом году увеличатся на треть. Компании уже готовы наращивать объемы, производство напитка запустила и организация «Балтика - Хабаровск».

- В крае 25 предприятий выпускают напитки и питьевую воду. Они активно включились в импортозамещение и регулярно расширяют ассортимент - он насчитывает около 90 наименований. Используется артезианская вода из подземных источников глубиной от 50 до 540 метров, - рассказала Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза.

За пять месяцев в Хабаровском крае произвели около 6,5 тысячи тонн напитков. Это на 20 процентов больше, чем за подобный период прошлого года. Также в регионе выпустили 16,5 тысячи тонн воды.

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