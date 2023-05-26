Движение в центре города ограничат из-за фестиваля «Счастливый Хабаровск» Фото: администрация Хабаровска

Уже на предстоящих выходных Хабаровск отметит свой юбилей, городу исполнится 165 лет. В краевом центре состоится фестиваль «Счастливый Хабаровск», он расположится на улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Шевченко. Посетить мероприятие жители и гости города смогут с 16 до 18 часов.

В связи с этим парковка автомобилей в городе будет запрещена. Это касается стоянок на улицах Шевченко и Тургенева в районе Комсомольской площади. Ограничение будет действовать с шести утра до 11 вечера.

Также в этот период запретят парковку и на других улицах. Исключениями станет общественный транспорт. Итак, оставить машину жители города не смогут на улицах Тургенева и Шевченко от Муравьева-Амурского до Дьяченко и на самой Муравьева Амурского от Шевченко до Тургенева.

С 13 до 19 часов ограничат движение любого транспорта по семи участкам улиц от Уссурийского до Амурского бульвара. К ним относятся улицы Запарина, Фрунзе, Калинина, Истомина, Комсомольская, Тургенева и Шевченко. Также закроют проезд в это время по улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Шевченко.

С 19:00 до 24:00 ограничат движение автомобилей, кроме общественного транспорта, на участках:

- Муравьева-Амурского от Шевченко до Тургенева;

- Тургенева от Муравьева-Амурского до Дьяченко;

- Шевченко от Уссурийского бульвара до Дьяченко.

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