Девятибалльные пробки образовались в Хабаровске Фото: скриншот

Жители Хабаровска не смогли 26 мая быстро вернуться домой после работы. Пятничный вечер они проводят в девятибалльных пробках, которые образовались на многих улицах города.

Судя по онлайн-картам, «встал» Центральный район города. Пробки образовались недалеко от «Платинум Арены», а также по улицам Карла Маркса, Дикопольцева, Ленинградской, Пионерской, Волочаевской и многим другим. По всей видимости, люди стоят уже давно и пишут обращения к другим в приложении карт.

- Помянем центр.

- Мы опаздываем из-за вас в филармонию! Пропустите, пожалуйста.

- А вы ругаетесь на самокаты… А иначе с работы не уедешь!

- А я в автобусе, мне норм.

- Огромное уважение тем, кто не выезжает на перекресток, когда образовался затор. А те, кто выезжают, - бараны.

- У кого есть попить? - пишут хабаровчане.

Что стало причиной внезапной остановки движения в центре города, пока неизвестно.

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