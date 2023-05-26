Больше 100 поджигателей поймали в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае до сих пор действует особый противопожарный режим. Специалисты продолжают проводить рейды, 26 мая они работали в Березовке. В этот раз обратили пристальное внимание на дачи.

- Помимо того, что мы сами ходим, общаемся с гражданами, нам помогают и специалисты беспилотной летательной авиации. С воздуха мы можем увидеть большую территорию. Беспилотный аппарат буквально в режиме реального времени позволяет нам среагировать на выявленное нарушение пожарной безопасности, – рассказал Олег Горб, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам Хабаровска.

Специалисты прошли по участкам, осмотрели их состояние, особенно там, где есть нескошенная трава или лежат горючие материалы. С дачниками поговорили, выдали им памятки и напомнили о правилах. До сих пор нельзя жечь траву, разводить огонь и даже жарить шашлыки. За нарушения предусмотрен штраф. К слову, их уже заплатили 109 человек на общую сумму миллион рублей.

С начала пожароопасного сезона спасатели выезжали на пожары 1384 раза. Обстановка в регионе пока стабильная. Но палы продолжают возникать в Хабаровском, Амурском, имени Лазо, Николаевском, Верхнебуреинском районах, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Поэтому патрулирование пока продолжается.

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