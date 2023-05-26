Число молодых предпринимателей растет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стало популярным молодежное предпринимательство. Как говорят в региональном правительстве, несмотря на то, что взрослые относятся к подросткам часто предвзято, те еще могут дать им пример по креативности и исполнительности. А теперь у ребят появилось больше возможностей благодаря самозанятости.

Оформить такой статус можно с 14 лет, потребуется лишь письменное согласие родителей. И становятся самозанятыми все больше ребят.

- У самозанятости удобная отчетность и самый низкий налог: не нужно предоставлять налоговые декларации и самостоятельно вести учет. Все это автоматически делается в мобильном приложении. Другой плюс заключается в том, что если у подростка период экзаменов в колледже или техникуме и он временно не подрабатывает, то и налог оплачивать не нужно, - рассказали в комитете по труду и занятости Хабаровского края.

Этой весной двое подростков-студентов из Хабаровска обратились в центр занятости и попросили помощи в профориентации. В итоге у ребят оказалась склонность к эстетической сфере. Тогда 16-летний Кирилл Лобанов и 17-летний Даниил Тупиленко решили совмещать работу и учебу, прошли курс в школе предпринимательства по ландшафтному дизайну. Парни уже оформили самозанятость и планируют скоро зарабатывать. Благо, есть потенциальные клиенты.

Самозанятый подросток может учиться, работать по договору или в штате и при этом даже вести небольшой бизнес.

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