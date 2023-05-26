Возможность сделать пластику лица появится в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края
Минздрав Хабаровского края сообщил о том, что скоро больница имени Сергеева получит лицензию, благодаря которой врачи смогут заниматься костно-пластической хирургией лицевого скелета.
В регионе это будет новшеством, в таком направлении здесь еще никто не работал. Операции будут проходить на базе нового центра головы и шеи.
- Весь девятый этаж к концу года должен стать этим самым центром головы и шеи, где будет находиться филиал Федерального медико-биологического агентства России, лор-отделение больницы, отделение челюстно-лицевой хирургии и койки пластической хирургии. Абсолютно новые для медорганизации направления, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Кроме того, специалисты получили заключение научно-исследовательского института онкологии имени Блохина. В нем говорится, что хорошо бы создать в Хабаровске отделение, где можно было бы работать с онкологическими заболеваниями шеи и головы.
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