С начала года диспансеризацию прошла 231 тысяча жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае диспансеризацию прошла 231 тысяча жителей, 107 тысяч из которых – дети. Врачи напоминают: обследование помогает выявить заболевания на ранней стадии. Пройти его можно в поликлинике по месту прикрепления совершенно бесплатно.

- Люди трудоспособного возраста зачастую полагают, что здоровье находится в безупречном состоянии. Однако с начала года более, чем у сотни человек впервые диагностировали злокачественные образования, у тысячи - патологии системы кровообращения, включая ишемическую болезнь сердца, у 91 человека - сахарный диабет. Проводя обследования, врачи, без преувеличения, спасают и продлевают жизни людей, - сказал Алексей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

Выявляют специалисты и факторы риска. Так, большинство прошедших обследование питается нерационально, шестая часть практически не занимается спортом, около 8,5 процента курят, а шесть процентов страдают ожирением.

За год в регионе планируют обследовать больше 750 тысяч человек. Среди взрослых первый этап диспансеризации прошли 82,7 тысячи человек - в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы пройти обследование быстрее, можно заполнить анкету на сайте Центра общественного здоровья. Они ориентированы на три группы: до 65 лет, старше 65 лет и тех, кто перенес коронавирус.

В этом году диспансеризации подлежат люди, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также все, кому исполнилось 40 лет. Маломобильные хабаровчане бесплатно могут доехать до места проведения обследования и обратно. Для этого нужно обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения.

Медики рекомендуют проходить диспансеризацию жителям старше 40 лет каждый год, жителям от 18 до 39 лет - раз в три года.

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