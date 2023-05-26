Годовая инфляция замедлилась в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Еврейской автономной области в апреле замедлилась годовая инфляция. В этом месяце она составила 3,6 процента, когда в марте была 4,4 процента. На это повлияли снижение издержек производителей и расширение предложения, говорят эксперты.

- Годовой темп прироста цен на продукты в апреле снизился до 2,5 процента с 5,5 процента в марте. В стране выросли объемы производства мяса, молока, муки, больше стали перерабатывать сахарную свеклу. Также уменьшились издержки на покупку кормов: производить их стали больше, а цены на сою и зерно в их составе снизились за счет прошлогоднего рекордного урожая, - рассказала Надежда Пронина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по ЕАО.

Но ускорился годовой темп прироста цен на услуги. Он составил 11,2 процента. Это произошло из-за роста стоимости аренды «двушек» и «однушек», на что повлиял рост издержек на содержание и ремонт жилья. На этом факторе, в свою очередь отразилось повышение тарифов на коммунальные услуги.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.