Благотворительный забег для детей-сирот пройдет в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровска могут принять участие в благотворительном забеге. Он проводится в поддержку уязвимых категорий детей. Мероприятие организовал фонд «Чужих детей не бывает» вместе с клубом любителей бега «Амур».

Забег – своеобразная борьба с социальным сиротством. Его профилактикой фонд занимается уже 10 лет. Благодаря ему удалось позволить не оставить в роддоме больше 40 малышей, пристроить в семью больше 300 ребята и помочь в кризисной ситуации около трех тысячам семей. Теперь они и сами откликаются на чужую беду.

Участие в забеге поддерживает работу фонда, тем самым, и самих детей. Принять в нем участие может каждый, независимо от уровня мастерства в этом виде спорта. Главное, зарегистрироваться заранее и прийти 27 мая к 10 часам на стадион имени Ленина.

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