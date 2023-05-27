Торжественное собрание к юбилею города прошло в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло торжественное собрание, посвященное юбилею города. В этом году ему исполняется 165 лет. В мероприятии приняли участие главы города и региона, представители администрации и правительства, депутаты, делегации дружественных стран и общественники.

- Россия смотрит на Хабаровск как на ключевой форпост стратегического поворота страны на восток. Рассвет России начинается здесь. Быть участником этого движения к будущему – огромная ответственность и невероятная возможность. С юбилеем, любимый Хабаровск, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Он вручил почетную грамоту Владимира Путина Андрею Белоглазову, президенту «Регионального союза боевых искусств». Его отметили за активное участие в подготовке значимых мероприятий. Также благодарность президента объявили руководителю регионального исполкома Российского общественного движения «Народный фронт за Россию» Юрию Рошке.

За многолетний труд в развитие города грамоту губернатора получили работники организаций «Городской электротранспорт», «Водоканал», «Горзеленстрой», «Тепловые сети».

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, отметил, что сейчас город – крупный промышленный, научный и культурный центр. Так считают на российском и международном уровне. В этом году он стал лидером среди самых благоустроенных городов и победителем смотра-конкурса «Город, где хочется жить».

В этом году впервые почетными гражданами города стали сразу три человека, за которых свой голос отдали одинаковое количество депутатов. Каждому из них вручили регалии этого звания. Закончилось мероприятие праздничным концертом.

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