Новый проездной начнет действовать в общественном транспорте Хабаровска Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровске вместо «Единой транспортной карты» вводится новая – карта «Тройка». Она будет действовать в общественном транспорте краевого центра с 20 июня.

Поэтому жителей города просят заменить прежний проездной с 10 по 20 июня. Для этого нужно обратиться в МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационный информационный центр», который находится по адресу: Хабаровск, улица Ким Ю Чена, 42, офис 4.

- Также обращаем ваше внимание, баланс с «Единой транспортной карты» на «Тройку» не переносится, поэтому до 20 июня необходимо потратить все денежные средства, которые есть на старой карте, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

На новой карте деньги хранятся еще пять лет с момента последнего ее использования. И расплатиться «Тройкой» можно не только в Хабаровске, но и в любом другом городе страны, где она действует.

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