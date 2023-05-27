В конкурсе «Ремесла Земли Дерсу» участвуют 37 представителей народов Севера Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился прием заявок и работ на конкурс «Ремесла Земли Дерсу». В этом году он приурочен к юбилею региона и пройдет 8-9 августа в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре.

На состязания допустили 25 мастеров и 12 детей из 10 районов края. В жюри вошли представители минприроды, музеев, этнографы, искусствоведы и опытные мастера. Им предстоит оценить больше 100 конкурсных работ в четырех номинациях: традиционное, современное и сувенирное декоративно прикладное искусство и «Мастерство, опыт и талант в декоративно-прикладном искусстве».

Для детей предусмотрена номинация «Освоение детьми традиционных основ мастерства». За нее могут побороться ребята от 10 до 15 лет.

Конкурс проходит 9 августа не зря. В эту дату отмечается Международный день коренных народов мира. Победители и лауреаты среди мастеров получат по 50 и 10 тысяч рублей соответственно, детям выдадут ценные призы.

Лучшие работы мастеров смогут принять участие в Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.

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