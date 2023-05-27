Скоростное речное сообщение до Николаевска-на-Амуре открыли в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Самый протяженный речной маршрут заработал в Хабаровском крае. Это скоростная линия «Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Николаевск-на-Амуре» длиной 579 километров, которую теплоход преодолевает за 12 часов. Водный транспорт останавливается в девяти населенных пунктах, но в Мариинское пока не ходит – из-за низкого уровня воды. Он сейчас на 10 сантиметров меньше положенного. Перевозчик постоянно осматривает глубину.

– Это направление одно из социально значимых. Для некоторых населенных пунктов речные перевозки являются основным видом транспорта. В этом году помимо ремонта судов произведен текущий ремонт дебаркадеров, которые будут установлены в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и в селах Киселевка, Мариинское, Софийск, Богородское, Сусанино, Тыр, Тахта, Иннокентьевка, – рассказал Владимир Березовский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края.

Пассажиров обслуживает компания ООО «КомПасс» на теплоходах «Капитан Князев» и «Сергей Торбин». Расписание опубликовано на сайте минтранса в одноименной вкладке. Также его можно уточнить у диспетчера перевозчика по телефону: 8 (914) 313-81-01.

Стоимость билетов неизменна уже пять лет. Минимальный детский тариф – 198 рублей, взрослый – 396 рублей. Купить их можно, в том числе, на сайте минтранса.

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