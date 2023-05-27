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НовостиПроисшествия27 мая 2023 6:47

Житель Магаданской области пытался убить знакомого на автобусной остановке

Заведено уголовное дело
Василина ВАСИЛЬЕВА
Житель Магаданской области пытался убить знакомого на автобусной остановке

Житель Магаданской области пытался убить знакомого на автобусной остановке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Стекольный Магаданской области пытался убить знакомого в День Победы. Против 48-летнего мужчины завели уголовное дело.

Все произошло на автобусной остановке 9 мая текущего года. Мужчина ждал автобус, когда встретил давнего знакомого. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Приятель так разозлил магаданца, что тот решил его убить.

- Он нанес не менее одного удара кулаком в область грудной клетки справа и имеющимся при себе ножом не менее одного удара в то же место в область жизненно важных органов, причинив последнему телесные повреждения в виде переломов ребер справа и проникающую рану грудной клетки слева, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Пострадавший смог сбежать и обратиться в больницу. Врачи вовремя ему помогли, что спасло мужчине жизнь. Сейчас следователи выбирают подозреваемому меру пресечении.

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