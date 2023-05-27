Житель Магаданской области пытался убить знакомого на автобусной остановке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Стекольный Магаданской области пытался убить знакомого в День Победы. Против 48-летнего мужчины завели уголовное дело.

Все произошло на автобусной остановке 9 мая текущего года. Мужчина ждал автобус, когда встретил давнего знакомого. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Приятель так разозлил магаданца, что тот решил его убить.

- Он нанес не менее одного удара кулаком в область грудной клетки справа и имеющимся при себе ножом не менее одного удара в то же место в область жизненно важных органов, причинив последнему телесные повреждения в виде переломов ребер справа и проникающую рану грудной клетки слева, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Пострадавший смог сбежать и обратиться в больницу. Врачи вовремя ему помогли, что спасло мужчине жизнь. Сейчас следователи выбирают подозреваемому меру пресечении.

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