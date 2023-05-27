10-летнего велосипедиста сбили в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске под колеса автомобиля попал ребенок на велосипеде. Мальчик 10 лет проезжал дорогу в неположенном для этого месте.

Авария произошла 27 мая по улице Совхозной. Ребенка сбил водитель автомобиля Mitsubishi Pajero. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности аварии.

В результате ДТП мальчик, 2013 года рождения получил травмы. Они напоминают, что велосипедистам 7-14 лет ездить можно только по специально оборудованным дрожкам. На обочинах, тротуарах или пешеходных зонах обязательно нужно спешиться, особенно, если это мешает другим людям или представляет опасность.

- Родители, уделяйте повышенное внимание вопросам безопасности детей, особенно в летний период. Помните, что за нарушение вашими детьми ПДД вы будете нести ответственность. Сами будьте детям положительным примером, - сказали в ГИБДД Хабаровска.

Ответить за ошибки детей придется по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию».

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