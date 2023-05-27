Дожди пройдут по Хабаровскому краю 28 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето наступает в Хабаровском крае, но без дождей пока никак. Воскресенье 28 мая будет мокрым на территории всего региона. Такой прогноз сделали синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В столице региона днем будет тепло: от +18 до +20 градусов Цельсия, пройдет кратковременный дождь. Ночью – 9-11 градусов тепла, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду.

Небольшие дожди ожидаются и в южных районах. Днем в них температура поднимется до 22 градусов тепла, ночью будет составлять +10…+14 градусов. Ветер подует с северо-запада с силой 9-14 метров в секунду.

В центре пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет 3-13 градусов тепла, днем поднимется до +14…+21 градуса. Ветер северный, северо-западный до 14 метров в секунду. В некоторых районах – Солнечном, Комсомольском и Амурском – усилится до 20 метров в секунду.

На севере тоже прогнозируют небольшие дожди. Ночью термометр покажет минус: температура ожидается от -3 до +9 градусов. Днем возможно переменное тепло: от +3 до +15 градусов. Ветер с силой до 14 метров в секунду будет дуть с разных направлений.

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