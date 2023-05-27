Россиянки завоевали две золотые медали на турнире Константина Короткова в Хабаровске Фото: минспорта Хабаровского края

В Хабаровске подошел к концу турнир по боксу в честь Константина Короткова. Он собрал больше 120 спортсменов из 12 стран. Министерство спорта поделилось первыми результатами: определены победители среди девушек.

В весовой категории 50 килограмм победу одержала жительница Узбекистана Сабина Бобокулова. Ее соотечественница Нигина Уктамова стала лучшей в весе 54 килограмма. Среди девушек весом 57 килограмм победу одержала россиянка Людмила Воронцова, а в весе 60 килограмм – Шадрина Наталья из Сербии.

Другая представительница России, Альбина Молдажанова, выиграла турнир в весе 66 килограмм, а узбекистанка Азиза Зокирова – в весе 75 килограмм.

Среди мужчин свое мастерство показывали, в том числе, известные хабаровчане - Иван Ступин, Савелий Садома, братья Руслан и Вадим Трушниковы. Также на турнир приехал чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Замковой.

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