Телевизор стал причиной пожара в Магадане Фото: МЧС Магаданской области

Утром 27 мая в квартире многоэтажки по улице Билибина на Колыме случился пожар. Хозяйки в тот момент уже не было дома, так что спасателям позвонили соседи женщины.

- К месту вызова незамедлительно убыли два отделения Специализированной пожарно-спасательной части, три отделения пожарно-спасательные части №20, два отделения пожарно-спасательные части №1, отделение пожарной части №12 и отделение спасателями поисково-спасательного отряда, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Борьба с возгоранием длилась недолго. Совсем скоро, буквально за считанные минуты, после того как они приехали на место, им удалось локализовать и потушить огонь.

Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров, люди в нем не пострадали. Огонь повредил диван и пластиковую трубу отопления. Стены и потолок закопчены полностью.

Дознаватели МЧС предполагают, что причиной пожара стал включенный в розетку телевизор.

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