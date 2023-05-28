Полиция Магадана задержала вора светодиодной ленты Фото: УМВД России по Магаданской области

Сотрудники полиции из Магадана вычислили и задержали мужчину. Его подозревают в краже светодиодной ленты у знакомой. 41-летний рецидивист ранее уже был судим за похожие преступления.

По версии следствия, мужчина находился в гостях в поселке Уптар. Там он увидел светодиодную ленту. Он захотел украсть ее, поэтому отвлек внимание жильцов и унес с собой оборудование. Оказалось, что лента весьма не дешевая. Ее стоимость оценивается в 11 тысяч рублей.

- Следователи завели уголовное дело по признакам кражи с совершением значительного ущерба гражданину, - рассказали в полиции Магаданской области.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Признал ли он свою вину, неизвестно.

Сейчас в руках следственного комитета находится еще одно уголовное дело. Житель поселка Стекольный пытался убить знакомого в День Победы. Это произошло на автобусной остановке. Нападавший ударил мужчину кулаками в грудную клетку, из-за чего пострадавший получил серьезные травмы.

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