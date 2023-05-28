«День рассады, цветов и зелени» состоялся в Хабаровске в рамках ярмарки выходного дня Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия края

На ярмарке выходного дня в Хабаровске прошел «День рассады, цветов и зелени». Гостям предлагали купить саженцы растений, а также традиционно фермерские продукты: зелень, картофель, рыбу, мясо.

- Фермеры продавали суккуленты, гортензии, хризантемы, ирисы, мелиссу, чабрец, несколько сортов мяты и многое другое. Особым спросом пользуются многолетние растения, - сказал Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда.

За день было продано более 1,6 тонн продукции. Ярмарки проводятся у арены «Ерофей» каждую субботу. В городе уже прошли дни молочной продукции, мясной, день производителей яиц. В будущем здесь состоятся дни районов, фестиваль клубники, медовый спас и другие мероприятия.