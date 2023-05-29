Памятник морякам-пограничникам открыли в селе под Хабаровском Фото: скриншот из видео

В селе Казакевичево Хабаровского района состоялось торжественное открытие памятника «Морякам-пограничникам». Мероприятие прошло накануне празднования Дня пограничника. На церемонии присутствовали ветераны, представители профессии и закдумы Хабаровского края.

- Сегодня мы открываем памятник морякам-пограничникам, мужественным людям, которые охраняли границы нашей Родины на правом берегу реки Уссури. Я поздравляю всех с этим знаменательным событием. Желаю вам крепкого здоровья, надежных друзей и сослуживцев, успехов в службе на благо России, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Памятник «Морякам-пограничникам» возведен в честь 100-летия пограничной охраны дальневосточных рубежей. Он выполнен в виде сторожевого катера проекта 1938 «Аист».

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