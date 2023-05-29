Подделки четырех ветеринарных препаратов выявили в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россельхознадзор по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области провел контроль качества ветеринарных препаратов. Исследования показали несоответствие образцов заявленным критериям, что указывает на их фальсификацию. Проверку не прошли:
- «Вектормун FPMG» (серия 430-070, срок годности 29.09.2024) производства «Biomune Company» (США);
- «Линимент синтомицина 10%» (серия: 2, срок годности 03.2025) производства АО ЗАВОД «Ветеринарные препараты» (Владимирская область);
- «Вирусвакцина сухая культуральная ВНИВИП против вирусного энтерита гусей» (серия: 01, срок годности 02.2025) производства ФНЦ «ВНИТИП» РАН (Санкт-Петербург);
- «Аправет водорастворимый порошок» (серия 22011494001, срок годности 01.2024) производства «Biovet AD» (Болгария).
Препараты сняли с продажи в ветаптеках. Фальсификаты подлежат изъятию и уничтожению.
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