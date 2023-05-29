12 килограммов в банках и мешках: троих мужчин осудили за перевозку наркотиков в Хабаровске

Суд вынес приговор мужчинам, привезшим 12 килограммов наркотиков в Хабаровск Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих хабаровчан осудили за незаконные покупку, изготовление, хранение и перевозку наркотиков. Установлено, что в июле 2022 года 32-летний мужчина отправился в Амурскую область, где закупил растения, содержащие наркотические вещества. Из них он сделал наркотики и расфасовал их по стеклянным банкам и мешкам. Общий вес запрещенки составил 12 килограммов.

- Упакованные наркотики мужчина привез на перекресток дороги «Амур» и закопал их в яму. После этого он сговорился еще с двумя хабаровчанами, которые помогли ему привезти запрещенные вещества в Хабаровск. В городе их задержала полиция, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дело рассматривал Железнодорожный суд. Одного из мужчин приговорили к четырем годам колонии общего режима. Второму дали 3,5 года, а третьему – три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три и 2,5 года соответственно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.