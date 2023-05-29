Сезон детской железной дороги стартовал в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На Дальневосточной детской железной дороге стартовал 65-й летний сезон. По традиции, здесь будут проходить практику юные жители города. Всего около 200 ребят «поработают» на мини-магистрали в 2023 году.

- Детская железная дорога - важное для нас предприятие. Здесь наши ребята получают азы будущей профессии железнодорожника. У них формируется особое железнодорожное братство, дружба, объединенная общим делом. С каждым годом здесь открываются новые классы. В том числе те, что не прямо связаны с ж/д транспортом, например, 3D-моделирование, робототехника. Я поздравляю вас с наступлением нового железнодорожного сезона. Желаю вам учиться, дерзать, дружить! В добрый путь, дорогие друзья! - сказал Виктор Демьянко, замначальника ДВЖД.

Дорога открылась в 1958 году. Первый маршрут протяженностью 600 метров проходил по кольцевому пути. Сейчас протяженность составляет 2,5 километра. На детской ж/д есть своя транспортная инфраструктура, станции «Пионерская» и «Юбилейная», промежуточные платформы «Совхозная» и «Озерная». Время в пути между ними составляет 10 минут.

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