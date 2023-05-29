Фейк о закрытии Эльбанской больницы распространяют в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Амурского района напугали сообщения о закрытии отделения хирургии в Эльбанской районной больнице. В мессенджерах появились сообщения о закрытии медицинского учреждения. К счастью, информация оказалась недостоверной. Региональный минздрав эти данные опроверг.
- В мессенджерах распространяют недостоверную информацию о закрытии хирургического отделения Эльбанской районной больницы и даже собирают подписи против этого решения. Эта информация - фейк. Доверяйте только проверенным источникам информации, - сказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Эльбанская больница - филиал Амурской центральной районной больницы. В ее составе есть стационар и несколько отделений: хирургическое, терапевтическое, инфекционное и акушерско-гинекологическое.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru