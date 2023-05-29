Фейк о закрытии Эльбанской больницы распространяют в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Амурского района напугали сообщения о закрытии отделения хирургии в Эльбанской районной больнице. В мессенджерах появились сообщения о закрытии медицинского учреждения. К счастью, информация оказалась недостоверной. Региональный минздрав эти данные опроверг.

- В мессенджерах распространяют недостоверную информацию о закрытии хирургического отделения Эльбанской районной больницы и даже собирают подписи против этого решения. Эта информация - фейк. Доверяйте только проверенным источникам информации, - сказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Эльбанская больница - филиал Амурской центральной районной больницы. В ее составе есть стационар и несколько отделений: хирургическое, терапевтическое, инфекционное и акушерско-гинекологическое.

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