«Аврора» открыла продажу билетов на летние рейсы из Комсомольска-на-Амуре Фото: аэропорт Хабаровск

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на летний рейсы из Комсомольска в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Владивосток. Перелеты будут выполняться вместе с партнером-оператором - компанией «Ангара».

- Стоимость билетов из Комсомольска в Южно-Сахалинск составит четыре тысячи рублей в одну сторону, в Благовещенск - две тысячи, а во Владивосток - 3 745 рублей, - уточнили в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Рейсы по трем направлениям относятся к категории социально значимых. Они выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, которая была создана по поручению президента РФ. Расписание полетов можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании или позвонив по телефону 8 800-250-49-88.

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