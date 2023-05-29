Мобилизованный из Магаданской области поблагодарил земляков за посылки и помощь Фото: скриншот

Житель Магаданской области, находящийся сейчас на передовой, записал видеообращение для своих земляков.

- Дорогие колымчане! Огромное спасибо за поддержку! Спасибо Народному фронту, волонтерам Юле и Диме за то, что они доставляют по всему фронту наши посылочки, наши заказы. Спасибо детям за то, что пишут нам письма - они очень греют наши сердца, - сказал солдат.

Волонтеры продолжают помогать мобилизованным. Они ездят с посылками в самые отдаленные уголки на передовой, передают гуманитарный груз, детские письма и рисунки.

Направление, где служит этот солдат, по словам волонтера Юлии Домриной, одно из самых далеких и сложных для доставки. Логистику осложняет и то, что магаданские ребята раскиданы по одному на разных точках. Но посылки доходят до каждого, их передают солдатам лично в руки.

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