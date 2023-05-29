Дальневосточный академический симфонический оркестр открывает летний сезон в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Концерты под открытым небом пройдут в Хабаровском крае. Они будут проводиться в парке Н. Муравьева-Амурского. Жителям и гостям города семь насыщенных музыкальных вечеров подарит Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением Антона Шниткина.

В программе: популярная классика, мелодии из репертуара гранд-оркестра Поля Мориа, а также музыка из кинохитов. Состоятся концерты 3, 11, 17, 18, 24, 25 июня, а также 8 июля. Начало каждый раз в 19:00.

- Традиционные выступления в парке - прекрасная возможность для хабаровчан приобщиться к духовному наследию нашей страны. Кроме того, артисты и музыканты нашей филармонии регулярно гастролируют, чтобы прикоснуться к искусству могли жители районов, а также наши соседи на Дальнем Востоке, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры региона.

С 14 по 16 июня выступления артистов смогут посетить жители Комсомольска-на-Амуре и поселка Солнечный. Для них прозвучит музыка из кино, а также сказка «Мэри Поппинс». Купить билеты можно по «Пушкинской карте». «Пушкинской карте».

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